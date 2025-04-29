Андрей Самсонов: "Фестиваль INTERVALS с каждым годом становится все масштабнее" Культура и отдых

VIII Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS — 2025 (0+) прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля. В нем приняли участие более 25 художников из России, Испании, Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, Турции, Тайваня, Японии Китая и Бразилии.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления:

"Проект "отмены России" (Cancel Russia) изначально был чисто виртуальным, медийным. Бывают попытки с "негодными средствами", а бывают - с недостижимыми целями, при всей мощи задействованных средств и ресурсов. "Отмена России" - это проект с недостижимыми целями. Культура России не просто значимая часть мировой культуры, входящая как минимум в 10 наиболее известных и всеобъемлющих из существующих, но и абсолютно самодостаточный феномен. Речь не о европейских и других заимствованиях, которых в российской культуре более чем достаточно, а о масштабе влияния, широте и глубине представленности в современной мировой культуре, самых разный сферах её развития.

Фестиваль "INTERVALS" в Нижнем Новгороде, с каждым годом становящийся все более масштабным и представительным на международном уровне, хороший пример того, что современное искусство, основанное на использовании технологических достижений, легко может соответствовать эстетическим и этическим нормам классической культуры и искусства. Дополнять и развивать, обогащать существующую культуру, а не паразитировать на "низвержении" классических представлений. Такие фестивали позволяют России становиться значимой "точкой сборки" для тех представителей современного искусства, кто разделяет соответствующее отношение к культуре. "Отмена России", для её инициаторов, имеет все шансы постепенно переродиться в свою противоположность".