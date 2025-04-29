Максим Лубяной: "INTERVALS — это признанное и респектабельное мероприятие" Культура и отдых

VIII Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS — 2025 (0+) прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля. В нем приняли участие более 25 художников из России, Испании, Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, Турции, Тайваня, Японии Китая и Бразилии.

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Традиционный фестиваль INTERVALS это уже признанное и респектабельное мероприятие и удивляться увеличению численности зрителей не стоит. Хотя, конечно, фактически одномоментно собрать столько зрителей это серьезно. Да и количество участников увеличивается, в том числе зарубежных, в этом году они были из 11 стран. И что особенно радует: Нижний Новгород не идет вслед за столичными трендами, копируя какие-то форматы, а самостоятельно формирует модные направления, к каким, безусловно, относится INTERVALS.

Поставленный вопрос о связи результатов фестиваля и провале проекта "отмены России" (Cancel Russia) на мой взгляд несколько некорректен. Во-первых, какими бы впечатляющими не были цифры зрителей и участников, это все же не мировой масштаб, а пока российский, хотя, конечно, нам, нижегородцам, хочется большего. Во-вторых, сама логика такого фестиваля медиаарта подразумевает некоторую интернациональность. В-третьих, западный проект "отмены России" как был виртуальным, так им и остался.

Отменили Россию и ее культуру для себя как раз те, кто как бы и был как бы представителем российской культуры, а потом вдруг порвал все связи со страной после начала СВО. То есть, этим недалеким людям "скормили" абсолютные информационные помои и они с удовольствием их съели. А в реальности, в большинстве стран мира никакой "отмены России" не было и нет."