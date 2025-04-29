Снег выпал на севере Нижегородской области и стал причиной ДТП

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Жители Шахуньи и Тоншаева Нижегородской области сообщают о неожиданном снегопаде 2 мая. В соцсетях появились кадры припорошенных деревьев и дворов — весенняя зелень покрыта снежной пеленой, и выглядит это, мягко говоря, непривычно.
Погодные сюрпризы уже сказались на дорогах. В Шахунье водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.
Напомним, синоптики предупреждали о ненастье с 1 по 4 мая. В Нижнем Новгороде погода испортилась вечером 1 мая — начался сильный дождь, который продолжается и сегодня.
При этом лето-2025 в Нижегородской области может стать рекордно жарким.
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