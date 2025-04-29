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Общество

Снег выпал на севере Нижегородской области и стал причиной ДТП

02 мая 2025 13:12  [159] Общество
Снег выпал на севере Нижегородской области и стал причиной ДТП

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Жители Шахуньи и Тоншаева Нижегородской области сообщают о неожиданном снегопаде 2 мая. В соцсетях появились кадры припорошенных деревьев и дворов — весенняя зелень покрыта снежной пеленой, и выглядит это, мягко говоря, непривычно.

Погодные сюрпризы уже сказались на дорогах. В Шахунье водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.

Напомним, синоптики предупреждали о ненастье с 1 по 4 мая. В Нижнем Новгороде погода испортилась вечером 1 мая — начался сильный дождь, который продолжается и сегодня.

При этом лето-2025 в Нижегородской области может стать рекордно жарким. 

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Теги:
весна ДТП Снег
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