Более 100 лип высадят в центре Нижнего Новгорода этой весной Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Более 100 крупномерных саженцев мелколистной липы высадят на центральных улицах Нижнего Новгорода весной 2025 года. Как в своем телеграм-канале написал мэр Юрий Шалабаев, деревья появятся на улицах Семашко, Ковалихинской, Минина и Варварской.

По словам градоначальника, их высадят для восстановления исторически сложившейся рядовой посадки этих деревьев в Нижнем Новгороде. Работы уже ведутся.

Кроме того, на днях начали сажать деревья на набережной Гребного канала. Всего там появятся 581 черная сосна, 177 кустов сирени и 708 кустов лапчатки "Голдфингер".

Шалабаев уточнил, что предпочтение отдается крупномерам и определенным сортам растений с высокой приживаемостью. Все-таки им предстоит расти вблизи оживленной дороги и там, где часто воет ветер.

"Сейчас показатель приживаемости всех посадок достигает 93% - значительный рост в сравнении с последними годами", - сообщил мэр.

Ранее мы рассказывали, что в этом году в приволжской столице высадят более 1000 деревьев.

Также сообщалось, что в честь 80-летия Победы в Нижегородской области высадили 23 тысячи сосен.