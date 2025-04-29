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Общество

Более 100 лип высадят в центре Нижнего Новгорода этой весной

02 мая 2025 16:00  [39] Общество
Более 100 лип высадят в центре Нижнего Новгорода этой весной

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Более 100 крупномерных саженцев мелколистной липы высадят на центральных улицах Нижнего Новгорода весной 2025 года. Как в своем телеграм-канале написал мэр Юрий Шалабаев, деревья появятся на улицах Семашко, Ковалихинской, Минина и Варварской. 

По словам градоначальника, их высадят для восстановления исторически сложившейся рядовой посадки этих деревьев в Нижнем Новгороде. Работы уже ведутся. 

Кроме того, на днях начали сажать деревья на набережной Гребного канала. Всего там появятся 581 черная сосна, 177 кустов сирени и 708 кустов лапчатки "Голдфингер". 

Шалабаев уточнил, что предпочтение отдается крупномерам и определенным сортам растений с высокой приживаемостью. Все-таки им предстоит расти вблизи оживленной дороги и там, где часто воет ветер. 

"Сейчас показатель приживаемости всех посадок достигает 93% - значительный рост в сравнении с последними годами", - сообщил мэр. 

Ранее мы рассказывали, что в этом году в приволжской столице высадят более 1000 деревьев. 

Также сообщалось, что в честь 80-летия Победы в Нижегородской области высадили 23 тысячи сосен. 

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Теги:
весна Городское хозяйство Деревья
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