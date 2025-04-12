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Общество

Более тысячи деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2025 году

15 апреля 2025 19:34  [59] Общество
Более тысячи деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В 2025 году в Нижнем Новгороде планируется высадить более тысячи деревьев, около 6 тысяч кустарников и обустроить порядка 30 тысяч квадратных метров цветников. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

По его словам, за последние пять лет площадь зеленых зон в столице Приволжья увеличилась вдвое и сейчас составляет 22 миллиона квадратных метров.

"Каждый сезон весной и летом к уже существующим зелёным территориям добавляются новые. В городском лесничестве посадки уже начались. Сегодня, например, в Сормове высажено 4 тысячи сосен", — сообщил Шалабаев.

Посадку деревьев в Сормовском лесничестве проводили сотрудники лесного хозяйства совместно с представителями ГУ МЧС России по Нижегородской области и учащимися православной гимназии имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Высаживались двухлетние саженцы с открытой корневой системой.

В администрации города также напомнили, что 5 апреля в городе начался месячник по благоустройству. Основной объём работ планируется завершить ко Дню Победы. За это время предстоит вывезти более 86 тысяч кубометров мусора, очистить почти 60 тысяч квадратных метров газонов, отремонтировать 325 детских и 54 спортивных площадки, обновить 627 контейнерных площадок и установить 22 новых, восстановить 62 памятника и мемориала, а также установить и заменить в общей сложности 257 контейнеров и более 340 урн.

Ранее сообщалось, что в общегородском субботнике, который прошел 5 апреля, приняли участие более 30 тысяч горожан.

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Теги:
озеленение Субботник
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