44-летний пассажир ВАЗа погиб при опрокидывании в кювет в Нижегородской области

Смертельная авария произошла в Лысковском округе Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.
Трагедия случилась около двух часов ночи 2 мая на 12 км автодороги Валки – Великовская Каменка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части в кювет и перевернулась.
На месте происшествия скончался 44-летний пассажир. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель, 42-летний мужчина, был госпитализирован.
Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП в Нижегородской области — возле села Мерлиновка в аварии погибли четыре человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также 2 мая произошло ДТП в Шахунье, где дороги завалило снегом. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и опрокинулась. Госпитализированы два человека.
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