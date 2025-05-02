44-летний пассажир ВАЗа погиб при опрокидывании в кювет в Нижегородской области Происшествия

Смертельная авария произошла в Лысковском округе Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.

Трагедия случилась около двух часов ночи 2 мая на 12 км автодороги Валки – Великовская Каменка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части в кювет и перевернулась.

На месте происшествия скончался 44-летний пассажир. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель, 42-летний мужчина, был госпитализирован.

Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП в Нижегородской области — возле села Мерлиновка в аварии погибли четыре человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также 2 мая произошло ДТП в Шахунье, где дороги завалило снегом. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и опрокинулась. Госпитализированы два человека.