Гибель четырех человек в ДТП под Нижним Новгородом закончилась уголовным делом Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов накануне вечером. Как сообщили в региональном управлении МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В ГАИ рассказали, что столкновение произошло на 178 км автомобильной дороги возле деревни Мерлиновка (Лысковский округ). Предварительно, 68-летний водитель "Нивы Шевроле" выскочил на встречку и врезался в "Ладу Весту".

В результате погибли водитель и 67-летняя пассажирка "Нивы", а также водитель и пассажир второго авто (их личности устанавливаются). Известно, что детей среди погибших нет.

Следователи ОМВД России "Лысковский" завели дело по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

В полиции уточнили, что в планах провести автотехническую экспертизу.