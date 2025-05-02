Что известно о сбежавшей из вольера нижегородского зоопарка волчицы

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Сбежавшая из нижегородского зоопарка полярная волчица самостоятельно вернулась в карантинное помещение, сообщили в пресс-службе "Лимпопо".
Напомним, что инцидент произошел накануне вечером. Животное покинуло вольер и некоторое время разгуливало по дорожкам вместе с посетителями. Некоторые гости зоопарка приняли волчицу за большую собаку. Посетителей вскоре эвакуировали, никто не пострадал.
Позже выяснилось, что в побеге хищника виноват сотрудник, не закрывший задвижку в карантинном помещении во время кормления. После непродолжительной прогулки пушистая красавица вернулась восвояси.
Напомним, что этой весной в семье полярных волков, проживающих в "Лимпопо", произошло пополнение.
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