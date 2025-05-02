На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 мая 2025 19:58  [138] Белый волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
03 мая 2025 16:36  [210] Мошенники обманули нижегородку при покупке телефона в рассрочку 
03 мая 2025 15:11  [249] Пьяный водитель устроил ДТП в Дзержинске
03 мая 2025 14:31  [217] Гибель трех человек на пожаре под Богородском закончилась уголовным делом
03 мая 2025 13:11  [240] Три человека погибли при пожаре в Богородском районе
03 мая 2025 11:25  [255] Мошенники получают доступ к аккаунтам нижегородцев под видом опроса о врачах
03 мая 2025 10:06  [284] Нижегородская спортшкола проводит проверку после жестокого обращения с лошадью
03 мая 2025 09:00  [498] Избиение лошади в конной школе закончилось проверкой прокуратуры
02 мая 2025 20:10  [525] Нижегородка погибла после падения с обрыва в Дагестане
02 мая 2025 18:00  [402] 44-летний пассажир ВАЗа погиб при опрокидывании в кювет в Нижегородской области
Происшествия

Белый волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

03 мая 2025 19:58  [138] Происшествия
Белый волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке Лимпопо

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Нижний Новгород. Без цензуры"

Белый волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке "Лимпопо".  Об этом сообщают посетители. 

По их словам, в зоопарке объявили эвакуацию, сотрудники ловят хищника. 

В прокуратуре Нижегородской области сообщили о начале проверки исполнения законодательства при оказании услуг.

"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что в "Лимпопо" в семьях красных и полярных волков родились детеныши. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Новости по теме
29 апреля 2025 14:46  [443] Опубликованы фото новорожденных животных из нижегородского "Лимпопо"
19 апреля 2025 11:04  [683] Второй за последние 20 лет птенец бородоча родился в нижегородском зоопарке
10 марта 2025 10:36  [1664] Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph