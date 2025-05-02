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Белый волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщают посетители.
По их словам, в зоопарке объявили эвакуацию, сотрудники ловят хищника.
В прокуратуре Нижегородской области сообщили о начале проверки исполнения законодательства при оказании услуг.
"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее стало известно, что в "Лимпопо" в семьях красных и полярных волков родились детеныши.
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