Белый волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Нижний Новгород. Без цензуры"

Белый волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщают посетители.

По их словам, в зоопарке объявили эвакуацию, сотрудники ловят хищника.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили о начале проверки исполнения законодательства при оказании услуг.

"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что в "Лимпопо" в семьях красных и полярных волков родились детеныши.