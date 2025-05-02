Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 мая 2025 15:00  [92] Пасмурная и дождливая погода ждет нижегородцев на неделе с 5 по 11 мая
04 мая 2025 14:15  [110] Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае
04 мая 2025 12:30  [158] 256 млн рублей направят на капремонт двух школ в Нижнем Новгороде
04 мая 2025 12:04  [295] Нижегородцев просят не вызывать врача с температурой ниже 38°C
04 мая 2025 11:46  [665] Опубликована программа празднования 80-летия Победы в районах Нижнего Новгорода
04 мая 2025 11:22  [207] Что известно о сбежавшей из вольера нижегородского зоопарка волчице
04 мая 2025 10:40  [244] Мэр Нижнего Новгорода объявил об окончании отопительного сезона 5 мая
04 мая 2025 10:14  [196] Похудевшего пса Кругетса из Нижнего Новгорода хотели увезти за границу
04 мая 2025 10:10  [138] Нижегородцы могут обратиться в кадровый центр за психологической поддержкой при трудоустройстве
03 мая 2025 17:22  [359] Вторая Школа креативных индустрий откроется в Нижнем Новгороде в сентябре
Общество

Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае

04 мая 2025 14:15  [110] Общество
Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае

Фото: Александр Воложанин

Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае — с 5 по 7 число, гласит производственный календарь.

Напомним, что на этой неделе вся страна работала только 28,29 и 30 апреля. Затем наступили четырехдневные выходные. В понедельник, 5 мая, придется вернуться на работу. Но уже с 8 по 11 мая трудящихся ждут новые выходные. 

Ранее появилась полная программа праздничных мероприятий (0+) в районах Нижнего Новгорода, приуроченных к 80-летию Победы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph