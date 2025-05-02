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Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае — с 5 по 7 число, гласит производственный календарь.
Напомним, что на этой неделе вся страна работала только 28,29 и 30 апреля. Затем наступили четырехдневные выходные. В понедельник, 5 мая, придется вернуться на работу. Но уже с 8 по 11 мая трудящихся ждут новые выходные.
Ранее появилась полная программа праздничных мероприятий (0+) в районах Нижнего Новгорода, приуроченных к 80-летию Победы.
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