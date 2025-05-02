Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае — с 5 по 7 число, гласит производственный календарь.

Напомним, что на этой неделе вся страна работала только 28,29 и 30 апреля. Затем наступили четырехдневные выходные. В понедельник, 5 мая, придется вернуться на работу. Но уже с 8 по 11 мая трудящихся ждут новые выходные.

Ранее появилась полная программа праздничных мероприятий (0+) в районах Нижнего Новгорода, приуроченных к 80-летию Победы.