Опубликована программа празднования 80-летия Победы в районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Праздничные мероприятия (0+), посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 Мая в районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Основной городской площадкой праздника традиционно станет парк Победы в Нижегородском районе. Центральным событием станет масштабная театрализованная программа "Повесть Победы", включающая стихи и песни военных лет в исполнении нижегородских артистов и творческих коллективов.

Большая праздничная программа также ожидается в парке "Швейцария" (Приокский район). С 13:00 до 21:00 здесь пройдут выступления городских коллективов и солистов, среди которых "Казачий хор", Нижегородский губернский оркестр, группа "Чкалов" и другие артисты. Нижегородцы увидят проекты "Вальс Победы" и "Стихи Победы", смогут посетить фотозоны, фотовыставки и попробовать солдатскую кашу из военно-полевой кухни.

У остановки "Сурикова" с 12:00 до 16:00 состоится выставка оружия, а также военная и музыкально-военная реконструкции. Желающие смогут принять участие в радиоигре "Позывные Победы!". С 12:00 до 13:00 возле Планетария №1 пройдет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны. В парке "Швейцария" нижегородцам покажут четырехчасовую постановку о героизме и любви к Родине.

Для детей в парке запланированы отдельные мероприятия: военно-патриотическая игра "Зарница" с 14:00 до 15:00 возле площадки "Шишка", а с 12:00 до 19:00 на территории "Детского центра" пройдут мастер-классы ("Письмо Победы"), лекция о выживании от поискового отряда "Лиза Алерт", а также флешмоб по плетению защитной сетки. В 21:00 праздник завершится фаер-шоу "С днем Победы!" на поляне за "часами".

В Канавинском районе в 12:00 на площадке у Центрального Дворца культуры железнодорожников (ул. Июльских дней, 1а) пройдет праздничный концерт с участниками фестиваля патриотической песни "Виват, Россия!" и творческими коллективами дворца. В 16:00 детский театр "Вера" (ул. Мещерский бульвар, 10) покажет благотворительный спектакль "Операция "Дети"" (регистрация по тел.: 8-987-745-55-21). В это же время, с 16:00, на Стрелке пройдет основной районный концерт с мастер-классами, полевой кухней и выставочной экспозицией "Район в годы войны".

В Московском районе праздник пройдет у ФОКа "Юность" с 16:00. Жители увидят выступления творческих коллективов, смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию 3D-открыток и брошей, а также получить георгиевские ленточки и отведать солдатской каши. В 10:00 в сквере поселка Березовая Пойма (ул. Лучистая) состоится церемония возложения цветов и концерт школьников с полевой кухней. В 12:00 в сквере Грабина пройдет юбилейный XX турнир по баскетболу среди дворовых команд.

В Ленинском районе в 11:30 жители возложат цветы у мемориала "Родина-мать" на кладбище "Красная Этна" и почтут память героев минутой молчания. В парке "Дубки" с 13:00 до 21:00 пройдет концерт, турниры по шашкам и шахматам, мастер-классы и реконструкция эвакуации госпиталя, организованная совместно с МАУК "Дирекция парков и скверов" и администрацией района.

Автозаводский район встретит праздник в Парке Славы, где с 10:30 начнутся выступления детского духового оркестра ДШИ им. А. Хачатуряна, а в 11:00 состоится парад кадетов, юнармейцев и молодежных патриотических организаций. Впервые выступит сводный хор воспитанников учреждений культуры района, пройдут театрализованные выступления коллективов ДК "ГАЗ" и возложение цветов к "Вечному огню". Затем начнут работу интерактивные площадки, выставка моделей военной техники и полевая кухня.

В Автозаводском парке с 13:00 до 21:00 пройдут кинопоказы, сборка конструктора "Катюша", игры для детей и выставка трофеев из зоны СВО. В микрорайоне Доскино в 10:00 (ул. Бахтина, 1а) состоится концерт и возложение цветов. А в поселке Новое Доскино в 11:00 у обелиска пройдет молебен памяти воинов с участием иерея Александра Мигачева, а в 20:00 — концертная программа на 13-й линии.

В Приокском районе артисты выступят в рамках серии концертов "Фронтовые бригады" в костюмах военных лет на брендированных УАЗах. Концерты пройдут в деревнях Бешенцево (10:15–10:45), Ляхово (11:45–12:15), Мордвинцево (13:00–13:30) и поселке Дубенки (14:15–14:45). Также состоятся панихиды и возложения цветов у обелисков в деревнях Бешенцево, Ольгино, Ляхово, Мордвинцево и Ближнеконстантиново по расписанию.

В Сормовском районе праздничная программа начнется в 12:00 в Сормовском парке и продолжится в 13:00 в парке "Светлоярский" концертами и мастер-классами. На сцене выступят артисты Камерного музыкального театра имени Степанова и Народный хор русской песни имени Евгения Морозова. Гости смогут посетить фотозоны и попробовать солдатскую кашу с горячим чаем из военно-полевой кухни.

Ранее мы рассказывали о масштабных мероприятиях (0+) ко Дню Победы в центре Нижнего Новгорода. В частности, в этом году горожан ждут шоу Ильи Авербуха, выступление Сергея Безрукова и многое другое. Начнется праздник по традиции с военного парада (0+). 9 мая по городу будут курсировать бесплатные автобусы.

Также сообщалось, что салют запустят с пяти точек Нижнего Новгорода.