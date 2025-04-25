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Общество

Трехдневная рабочая неделя началась в Нижнем Новгороде

28 апреля 2025 10:16  [89] Общество
Трехдневная рабочая неделя началась в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Всего три дня предстоит отработать жителям Нижнего Новгорода перед майскими праздниками в этом году. Такие даты утвердило правительство РФ.

В мае нижегородцев ожидает 13 дней отдыха из-за переноса праздничных выходных. Выходные из-за Праздника Весны и Труда состоятся  с 1 по 4 мая, а в честь Дня Победы - с 8 по 11 мая.

Так, нижегородцам предстоит целых две трехдневные рабочие недели. Но с 12 мая вернется пятидневный рабочий режим.

Кстати, в некоторых регионах праздники могут продлиться дольше, так как местные власти вправе устанавливать дополнительные выходные.

Напомним, нижегородцы будут отдыхать в Калининграде, Сочи и Дагестане в праздники.

Ранее сообщалось, что в этом году в День Победы прогремит салют.

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Теги:
Отдых Праздники Работа
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