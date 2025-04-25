Трехдневная рабочая неделя началась в Нижнем Новгороде

Фото:
Всего три дня предстоит отработать жителям Нижнего Новгорода перед майскими праздниками в этом году. Такие даты утвердило правительство РФ.
В мае нижегородцев ожидает 13 дней отдыха из-за переноса праздничных выходных. Выходные из-за Праздника Весны и Труда состоятся с 1 по 4 мая, а в честь Дня Победы - с 8 по 11 мая.
Так, нижегородцам предстоит целых две трехдневные рабочие недели. Но с 12 мая вернется пятидневный рабочий режим.
Кстати, в некоторых регионах праздники могут продлиться дольше, так как местные власти вправе устанавливать дополнительные выходные.
Напомним, нижегородцы будут отдыхать в Калининграде, Сочи и Дагестане в праздники.
Ранее сообщалось, что в этом году в День Победы прогремит салют.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+