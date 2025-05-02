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Наука

Нижегородцы смогут наблюдать метеорный поток эта-Акварид 6 мая

05 мая 2025 09:21  [76] Наука
Нижегородцы смогут наблюдать метеорный поток эта-Акварид 6 мая

Фото: Кира Мишина

Нижегородцы смогут наблюдать метеорный поток эта-Акварид, сообщает планетарий имени Гречко. 

Отмечается, что 6 мая ожидается пик активности метеорного потока эта-Аквариды — одного из наиболее живописных астрономических явлений весны. Наилучшее время для наблюдений наступит перед рассветом, когда условия будут особенно благоприятными. 

Одним из ключевых факторов, способствующих хорошей видимости, станет Луна. В фазе первой четверти она скроется за горизонтом около 2:40 по местному времени, после чего ночное небо станет темнее, а значит, метеоры будут видны еще лучше.

Радиант потока, то есть точка, из которой визуально "вылетают" метеоры, располагается в созвездии Водолея. Хотя интенсивность потока считается умеренной — до 40 метеоров в час, зрелище обещает быть впечатляющим.

Метеорный поток эта-Аквариды активен ежегодно с 19 апреля по 28 мая. Его происхождение связано с кометой Галлея — именно ее пылевой шлейф, пересекаемый Землёй, порождает яркие вспышки в атмосфере.

Напомним, в апреле нижегородцы смогли наблюдать за метеорным потоком Лириды. 

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Теги:
Астрономия Космос
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