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Общество

Речной маршрут между Нижним Новгородом и Дзержинском запустят с 5 мая

05 мая 2025 09:50  [61] Общество
Речной маршрут между Нижним Новгородом и Дзержинском запустят с 5 мая

Речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском возобновятся с 5 мая. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Водолёт".

Первый теплоход отправится 5 мая из Нижнего Новгорода в 17:00. Обратный рейс из Дзержинска запланирован на 18:05. Продолжительность поездки составит 55 минут.

Приобрести билеты можно несколькими способами: через официальный сайт перевозчика, в кассе компании, а также непосредственно на причале перед отправлением — при наличии свободных мест.

Напомним, что с 24 апреля "Валдаи" начали курсировать из Нижнего Новгорода на Бор, с 29 апреля по реке из областного центра можно добраться до Чкаловска. А с 1 мая открылся речной рейс из Нижнего Новгорода до Макарьева.

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Теги:
Водный транспорт Навигация
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