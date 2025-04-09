Стартовала продажа билетов на речные прогулки из Нижнего Новгорода в Казань Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Билеты на летние рейсы "Метеора" между Нижним Новгородом и Казанью поступили в продажу, сообщили в компании "Водолёт".

Маршрут включает остановки в нескольких городах Поволжья: Васильсурске, Козьмодемьянске, Чебоксарах и Мариинском Посаде.

Из Нижнего Новгорода "Метеоры" будут отправляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Из Казани рейсы планируют отправляться по средам, пятницам и воскресеньям. При увеличении спроса возможны дополнительные отправления.

Сейчас в продаже билеты на рейсы, которые будут выполняться с 3 июня по 19 октября. Планируется, что в течение двух недель откроется продажа проездных билетов на май.

Билеты на другие маршруты станут доступны позже — после стабилизации уровня воды и окончательного утверждения расписания.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на Волге, которая объединяет 15 регионов, фактически отсутствует регулярное пассажирское сообщение между субъектами РФ. По его словам, первые шаги в этом направлении сделали Нижний Новгород и Казань.