Мужчина погиб под поездом в Нижегородской области: проводится проверка Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

Следователи выясняют причины гибели мужчины под поездом на станции Лапшанга в Нижегородской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Трагедия произошла вечером 4 апреля. По предварительной информации, местный житель получил смертельные травмы в результате наезда поезда.

Нижегородский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СКР проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Выксе поезд отрезал конечности невнимательному пешеходу.