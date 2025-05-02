Мужчина погиб под поездом в Нижегородской области: проводится проверка

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Следователи выясняют причины гибели мужчины под поездом на станции Лапшанга в Нижегородской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Трагедия произошла вечером 4 апреля. По предварительной информации, местный житель получил смертельные травмы в результате наезда поезда.
Нижегородский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СКР проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Выксе поезд отрезал конечности невнимательному пешеходу.
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