По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 марта 2025 10:07  [107] Поставки навигационного оборудования в Нижнем Новгороде обернулись уголовным делом
31 марта 2025 09:36  [108] Более 10 случаев возгорания травы зафиксировано в Нижегородской области
30 марта 2025 17:45  [4065] Пожар на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде привел к гибели человека
30 марта 2025 11:02  [381] Аферисты развели на 6,8 млн рублей сотрудницу ИТ-компании в Нижнем Новгороде
30 марта 2025 09:23  [342] Нетрезвый водитель ВАЗ-2112 задавил пешехода в Выксе
30 марта 2025 07:52  [485] 17 протоколов составили на 21-летнего водителя за гонки на Волжской набережной
30 марта 2025 07:16  [429] Сгоревшим на ходу автобусом заинтересовалась нижегородская прокуратура
29 марта 2025 21:21  [677] Сильный пожар произошел в Дзержинске: пострадала женщина
29 марта 2025 15:56  [1038] Автобус с пассажирами загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде
29 марта 2025 15:46  [502] Частный дом в Нижегородской области превратили в нарколабораторию
Происшествия

Поставки навигационного оборудования в Нижнем Новгороде обернулись уголовным делом

31 марта 2025 10:07  [107] Происшествия
Поставки навигационного оборудования в Нижнем Новгороде обернулись уголовным делом

Фото: Центральное МСУТ СК России

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя, которого подозревают в создании мошеннической схемы при поставках навигационного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба центрального МСУТ СКР.

По данным следствия, в 2024 году предприниматель, предоставил заведомо ложную информацию о происхождении товара, стремясь незаконно получить денежные средства. Это позволило ему добиться контрактной скидки в размере 15%, что привело к ущербу более 1,5 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по ПФО. Действия фигуранта квалифицированы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления. Уже проведены обыски, допросы, назначены экспертизы. Также решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Ранее сообщалось, подрядчика заподозрили в хищении 11 млн рублей при ремонте больницы в Сеченском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Мошенничество СК РФ
Поделиться:
Новости по теме
30 марта 2025 11:02  [381] Аферисты развели на 6,8 млн рублей сотрудницу ИТ-компании в Нижнем Новгороде
29 марта 2025 12:00  [430] Трое жителей перевели мошенникам более 2,7 млн рублей за один день
26 марта 2025 19:45  [529] Нижегородцы "озолотили" мошенников на 50 млн рублей за неделю
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph