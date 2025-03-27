Поставки навигационного оборудования в Нижнем Новгороде обернулись уголовным делом Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя, которого подозревают в создании мошеннической схемы при поставках навигационного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба центрального МСУТ СКР.

По данным следствия, в 2024 году предприниматель, предоставил заведомо ложную информацию о происхождении товара, стремясь незаконно получить денежные средства. Это позволило ему добиться контрактной скидки в размере 15%, что привело к ущербу более 1,5 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по ПФО. Действия фигуранта квалифицированы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления. Уже проведены обыски, допросы, назначены экспертизы. Также решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Ранее сообщалось, подрядчика заподозрили в хищении 11 млн рублей при ремонте больницы в Сеченском районе.