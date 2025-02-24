Поезд насмерть сбил 62-летнюю женщину в Дзержинске Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

В Дзержинске следователи проводят проверку после трагического инцидента на железной дороге, в результате которого погибла 62-летняя местная жительница. Подробности рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, утром 25 февраля на путях вблизи улицы Попова женщину смертельно травмировал подвижной состав.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Центральное МСУТ СК России расследует уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Кстовском округе, в результате которого погибли два человека. Накануне, 24 февраля, появились новые подробности инцидента, которые следователям только еще предстоит проверить.