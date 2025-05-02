Весенний сезон зарыбления водоемов стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал весенний этап зарыбления водоемов, который играет ключевую роль в развитии рыбной отрасли региона. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Как отметил глава министерства Роман Воробьев, именно весной закладывается основа для будущего осеннего улова. За тёплое время года выпущенные в воду мальки успевают вырасти до товарных размеров. Это позволяет обеспечить жителей области свежей рыбой и способствует устойчивому развитию рыбоводных предприятий.

В регионе функционируют 28 рыбоводных хозяйств, и многие из них уже приступили к работе. Одним из первых к зарыблению подключилось предприятие ООО "Сфера", специализирующееся на пастбищном разведении рыбы. Оно уже выпустило свыше 162 тысяч особей карпа и осетра. В течение ближайших четырёх лет здесь планируется выловить более 230 тонн товарной рыбы.

Активно включились в процесс и прудовые хозяйства. Так, предприятие ООО "Один", расположенное в городском округе Семеновский, выпустило в водоемы 2 тонны молоди карпа, белого амура и толстолобика. А рыбхоз "Полдеревский" из Выксы выпустил 30,9 тонны карпа. Ожидается, что к осени из этих мальков вырастет от 100 до 120 тонн рыбы, пригодной для реализации.

В соответствии с действующим законодательством — статьей 8 Федерального закона "Об аквакультуре" — объекты рыбоводных хозяйств являются их собственностью. Поэтому любительская рыбалка на таких водоемах возможна только с разрешения владельцев.

Для стимулирования товарного рыбоводства региональные власти оказывают финансовую поддержку. Нижегородские предприятия могут рассчитывать на субсидии из областного бюджета, которые компенсируют часть расходов в зависимости от объема реализованной продукции или отправленной на переработку рыбы.

Напомним, что на водоёмах Нижегородской области до 15 июня действуют ограничения на рыбалку.