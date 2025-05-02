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Спорт

Эксперты не выявили строительных недостатков на стадионе "Нижний Новгород"

05 мая 2025 18:56  [48] Спорт
Суд обязал дирекцию по стадиону Нижний Новгород оплатить экспертизу

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по отказу в иске дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий стадиона "Нижний Новгород" к подрядчику. 

В результате дирекция не только проиграла дело, но и получила обязательство выплатить 2,5 млн рублей в пользу "Стройтрансгаза" в качестве компенсации за проведенную экспертизу.

Учреждение утверждало, что в помещениях арены после дождей периодически появляются протечки, и возлагало ответственность за это на генерального подрядчика строительства. Однако компания "Стройтрансгаз" с претензиями не согласилась.

Для установления фактических обстоятельств дела суд назначил строительно-техническую экспертизу, которую провели специалисты АНО "УГМ-С". Эксперты пришли к выводу, что заявленные дефекты не были подтверждены в ходе осмотров и не зафиксированы документально.

Кроме того, в судебном решении указано, что в случае наличия серьезных недостатков дирекция не подписала бы акт приемки объекта в 2020 году, что также сыграло в пользу ответчика.

Суд также учел заявление "Стройтрансгаза" о применении срока исковой давности, что стало дополнительным основанием для отказа в удовлетворении требований.

Ранее сообщалось, что за ущерб почвам в Уренском районе Нижегородской области суд постановил взыскать с виновника более 330 млн рублей.

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Теги:
Стадион Суд
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