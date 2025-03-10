Фото:
Ремонт стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде продолжат в 2025 году, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте физкультуры и спорта 20 марта.
Из ответа на наш запрос следует, что в планах выполнить капитальный ремонт малого спортзала. На эти цели в бюджет заложили 28,5 млн рублей.
Кроме того, в рамках подготовки к капремонту главного здания будут проведены обследование несущих конструкций фундамента и геологические изыскания для разработки проектно-сметной документации для проведения работ.
Напомним, в 2024 году стадион "Радий" отмечал свое столетие. К празднику на объекте отремонтировали трибуны, восстановили сидения, заменили кресла, а также установили информационное табло, скамейки запасных игроков, новые футбольные ворота. Кроме того, на стадионе сделали беговую дорожку. А в 2023-м, по данным департамента, полностью заменили освещение стадиона и прилегающей территории, капитально отремонтировали футбольное поле и установили воркаут-площадку.
Ранее сообщалось, что тренера футбольной школы "Радий" избил отец одного из учеников. В региональной инспекции по труду пообещали изучить все обстоятельства происшедшего.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+