Ремонт стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде продолжат в 2025 году Спорт

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ремонт стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде продолжат в 2025 году, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте физкультуры и спорта 20 марта.

Из ответа на наш запрос следует, что в планах выполнить капитальный ремонт малого спортзала. На эти цели в бюджет заложили 28,5 млн рублей.

Кроме того, в рамках подготовки к капремонту главного здания будут проведены обследование несущих конструкций фундамента и геологические изыскания для разработки проектно-сметной документации для проведения работ.

Напомним, в 2024 году стадион "Радий" отмечал свое столетие. К празднику на объекте отремонтировали трибуны, восстановили сидения, заменили кресла, а также установили информационное табло, скамейки запасных игроков, новые футбольные ворота. Кроме того, на стадионе сделали беговую дорожку. А в 2023-м, по данным департамента, полностью заменили освещение стадиона и прилегающей территории, капитально отремонтировали футбольное поле и установили воркаут-площадку.

Ранее сообщалось, что тренера футбольной школы "Радий" избил отец одного из учеников. В региональной инспекции по труду пообещали изучить все обстоятельства происшедшего.