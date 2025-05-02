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Общество

Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде продлили

05 мая 2025 19:35  [79] Общество
Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде продлили

Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде продлили, следует из постановления на сайте горадминистрации. 

Речь идет об участке между улицами Алексеевской и Ошарской. Его закрыли из-за проведения земляных работ.

По новым данным, ограничение будет действовать до 30 июня. Водителям следует объезжать перекрытый участок по прилегающим улицам. 

Ранее стало известно, что на месяц движение транспорта ограничат на улице Слобода Печеры. 

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Теги:
ограничения Ремонт дорог
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