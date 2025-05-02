Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде продлили Общество

Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде продлили, следует из постановления на сайте горадминистрации.

Речь идет об участке между улицами Алексеевской и Ошарской. Его закрыли из-за проведения земляных работ.

По новым данным, ограничение будет действовать до 30 июня. Водителям следует объезжать перекрытый участок по прилегающим улицам.

Ранее стало известно, что на месяц движение транспорта ограничат на улице Слобода Печеры.