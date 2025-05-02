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Общество

Два нижегородских автобуса изменят номера маршрутов в мае

05 мая 2025 16:02  [1] Общество
Два нижегородских автобуса изменят номера маршрутов в мае

Фото: Александр Воложанин

Номера двух автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будут изменены с 25 мая. Об этом сообщает нижегородский ЦРТС.

Так, Т-40 станет А-13. А Т-57 изменится на А-78.

Присвоение новых номеров связано с переходом на работу по новым контрактам и не повлияет на маршруты следования транспорта.

Кроме того, из всех маршрутных указателей исчезнут литеры "А".

Изменения вводятся для улучшения читабельности указателей, а также снижения визуального шума и приведение всех маршрутов к единому стандарту.

Однако нижегородцы в социальных сетях жалуются, что новые изменения только больше путают людей, уже привыкших к номерам маршрутов.

"Не успеваем привыкнуть к одним изменениям, как снова чего-то мудрят. Без шпаргалки теперь из дома не выходишь!", – комментирует транспортные нововведения одна из жительниц города.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на маршрутах, соединяющих Кстово и Нижний Новгород, не изменится после города с областным центром. 

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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