Нижегородский экс-военком Хусиянов получил 5 лет колонии за взятки Происшествия

Бывшего военного комиссара Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода Анвяра Хусиянова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Ъ-Приволжье". Суд признал 62-летнего полковника виновным в систематическом получении взяток.

Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 год Хусиянов через посредника девять раз получал незаконные денежные вознаграждения от граждан, желавших избежать службы в армии. Суммы взяток варьировались от 100 до 150 тысяч рублей.

В ходе судебного процесса бывший военком признал свою вину и в последнем слове выразил раскаяние, отметив, что надеется на снисхождение, поскольку его раскаяние является, по его словам, "свидетельством намерения исправиться".

Также суд обязал Хусиянова выплатить штраф в размере 8 млн рублей.

Ранее экс-нижегородский военком рассказал, на что тратил взятки.