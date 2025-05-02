Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 мая 2025 12:49  [101] Трех человек спасли на пожаре в многоэтажке на улице Чаадаева
06 мая 2025 12:44  [96] Рабочий погиб при падении с крыши 3-этажного дома на Автозаводе
06 мая 2025 12:36  [137] Нижегородский экс-военком Хусиянов получил 5 лет колонии за взятки
06 мая 2025 11:10  [138] Более 200 пьяных водителей поймали в Нижегородской области с 1 по 4 мая
06 мая 2025 10:55  [320] Устроившему поножовщину в школе №117 нижегородцу продлили домашний арест
06 мая 2025 10:25  [265] Суд продлил арест экс-директору нижегородского филиала РАНХиГС
06 мая 2025 09:38  [412] Новое нападение на медика Кстовской ЦРБ закончилось уголовным делом
06 мая 2025 09:13  [157] 69 человек погибли в ДТП в Нижегородской области за три месяца
06 мая 2025 08:00  [199] Оборот наркотиков вырос на 66% в Нижегородской области
05 мая 2025 15:00  [459] Число террористических преступлений растет в Нижегородской области
Происшествия

Нижегородский экс-военком Хусиянов получил 5 лет колонии за взятки

06 мая 2025 12:36  [137] Происшествия
Нижегородский экс-военком получил пять лет колонии за взятки

Бывшего военного комиссара Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода Анвяра Хусиянова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Ъ-Приволжье". Суд признал 62-летнего полковника виновным в систематическом получении взяток.

Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 год Хусиянов через посредника девять раз получал незаконные денежные вознаграждения от граждан, желавших избежать службы в армии. Суммы взяток варьировались от 100 до 150 тысяч рублей.

В ходе судебного процесса бывший военком признал свою вину и в последнем слове выразил раскаяние, отметив, что надеется на снисхождение, поскольку его раскаяние является, по его словам, "свидетельством намерения исправиться".

Также суд обязал Хусиянова выплатить штраф в размере 8 млн рублей.

Ранее экс-нижегородский военком рассказал, на что тратил взятки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2025 10:25  [265] Суд продлил арест экс-директору нижегородского филиала РАНХиГС
05 мая 2025 13:52  [351] Средний размер взятки снизился до 298 000 рублей в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph