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Экономика

Средний размер взятки снизился до 298 000 рублей в Нижегородской области

05 мая 2025 13:52  [83] Экономика
Средний размер взятки снизился до 298 000 рублей в Нижегородской области

За первые три месяца 2025 года в Нижегородской области зафиксировано 137 преступлений коррупционного характера, что на 52,2% больше, чем в прошлом году (90 случаев). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Общее число преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и органов местного самоуправления составило 127, что на 30,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

Так, выявлено 84 факта взяточничества, что на 20 случаев больше, чем годом ранее. Прирост получения взятки составил 68,8% (27 случаев), а 26 — с дачей взятки (на 13% больше).

Средний размер взятки в первом квартале года составил 297,8 тысячи рублей, что почти вдвое меньше по сравнению с прошлым годом, когда сумма достигала 653,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский экс-военком Анвяр Хусиянов, которого судят за взятки, рассказал, на что тратил полученные от призывников деньги. 

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Теги:
Взятки Деньги МВД
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