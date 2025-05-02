Суд продлил арест экс-директору нижегородского филиала РАНХиГС Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Суд продлил арест экс-директору нижегородского филиала РАНХиГС Александру Парамонову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.

Согласно полученной информации, 30 апреля Московский районный суд продлил Парамонову срок содержания под стражей по 9 июля 2025 года включительно.

Напомним, экс-директора и его подчиненных задержали 12 марта. Возбуждено уголовное дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере. Следствие полагает, что Парамонов вместе с коллегами организовал преступную схему. С 2019 по 2025 год они за денежное вознаграждение помогали с поступлением, оформляли дипломы без прохождения обучения.

Ранее сообщалось, что проректора по науке НГЛУ имени Добролюбова Анну Чанчину отправили под домашний арест.