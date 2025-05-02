Рабочий погиб при падении с крыши 3-этажного дома на Автозаводе Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Рабочий погиб при ремонте крыши трехэтажного дома на улице Героя Васильева (Автозавод). Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, трагедия произошла днем 3 мая.

По данным ведомства, кровельщик упал с высоты и скончался. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем по неосторожности гибель человека.

В рамках расследования сотрудникам СК предстоит оценить действия должностных лиц, ответственных за ремонт крыши МКД.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при падении с высоты в первые майские праздники.

Также НИА "Нижний Новгород" рассказывало о падении рабочего с высоты четырех метров в Сормовском районе.