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Общество

Двое погибли при падении с высоты в Нижнем Новгороде в праздники

05 мая 2025 12:43  [44] Общество
Двое погибли при падении с высоты в Нижнем Новгороде в праздники

Сотрудники скорой помощи активно работали в первые майские праздники, выезжая на вызовы для оказания экстренной и неотложной помощи.

Как сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, в прошедшие выходные два человека погибли, сорвавшись с высоты. Медики не смогли им помочь. 

Всего нижегородцы вызывали скорую помощь около 4500 раз за четыре дня. Чаще всего обращения были связаны с обострениями хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что 50-летний рабочий сорвался с высоты на стройке в Сормовском районе и попал в больницу в тяжелом состоянии.

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Теги:
Врачи Праздники Смертность
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