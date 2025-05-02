Двое погибли при падении с высоты в Нижнем Новгороде в праздники

Сотрудники скорой помощи активно работали в первые майские праздники, выезжая на вызовы для оказания экстренной и неотложной помощи.
Как сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, в прошедшие выходные два человека погибли, сорвавшись с высоты. Медики не смогли им помочь.
Всего нижегородцы вызывали скорую помощь около 4500 раз за четыре дня. Чаще всего обращения были связаны с обострениями хронических заболеваний.
Ранее сообщалось, что 50-летний рабочий сорвался с высоты на стройке в Сормовском районе и попал в больницу в тяжелом состоянии.
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