Городецкий округ получил первый миллион от турналога Общество

Фото: Александр Воложанин

В Городецком муниципальном округе Нижегородской области начали взимать туристический налог, который уже принес бюджету первые поступления. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава округа Александр Мудров, подводя итоги первого квартала 2025 года.

Сбор был введен в действие с 1 января 2025 года на основании главы 33.1 Налогового кодекса РФ и решения Земского собрания округа от 21 ноября 2024 года № 132. Налог обязаны уплачивать граждане, временно проживающие в объектах размещения на территории округа.

По итогам первых трёх месяцев года в муниципальный бюджет Городецкого округа поступило 1 миллион 837 тысяч рублей от туристического сбора.

Как уточнили власти, эти средства будут направлены на развитие и поддержание туристической инфраструктуры, включая благоустройство территорий, ремонт объектов и улучшение условий для отдыхающих.

Напомним, что закон о введении туристического налога был подписан Владимиром Путиным в июле 2024 года. Документом устанавливается право местных властей самостоятельно определять необходимость и размер налога.

В Нижнем Новгороде вводить туристический налог пока не планируется.