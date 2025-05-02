Заморозки идут в Нижегородскую область Общество

Фото: Александр Воложанин

В региональном управлении МЧС предупредили о надвигающемся похолодании: ночью и утром 7 мая в Нижегородской области ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы.

По информации ведомства, температура воздуха может опуститься до 0…-2 градусов, а на грунте — до -4 градусов.

В связи с этим жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности при использовании электроприборов. В частности, не рекомендуется оставлять устройства без присмотра и использовать неисправную технику.

Особое внимание стоит уделить защите растений. Специалисты советуют укрывать посадки полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, чтобы минимизировать ущерб от заморозков.

Ранее сообщалось, что на неделе с 5 по 11 мая нижегородцев ждут дожди. Хотя в День Победы, 9 мая, осадки не прогнозируются.