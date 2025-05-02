Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на май в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Погода, близкая к климатической норме, ожидается в Нижегородской области в мае 2025 года. Прогноз Гидрометцентра опубликован на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Средняя температура воздуха в течение месяца составит от +12 до +14 градусов Цельсия. Это соответствует многолетним показателям за период с 1991 по 2020 год.

Объем осадков также прогнозируется в пределах нормы — от 35 до 50 мм за месяц.

Получается, по предварительным данным синоптиков, погодных аномалий в мае ждать не приходится.

Ранее сообщалось, что лето 2025 года в Нижегородской области может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.