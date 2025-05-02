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Экономика

Нижегородские предприниматели могут принять участие в акселерационной программе "Экспортный форсаж-2025"

06 мая 2025 18:02  [1] Экономика
Нижегородские предприниматели могут принять участие в акселерационной программе Экспортный форсаж-2025

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в бесплатной акселерационной программе «Экспортный форсаж», которая реализуется Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области по программе Школы экспорта РЭЦ в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный Центр поддержки экспорта организует программу «Экспортный форсаж» уже в пятый раз.

«Главная цель проекта - составление планов выхода на зарубежные рынки.  Сертифицированные тренеры Школы экспорта РЭЦ проводят комплексную подготовку компаний к заключению экспортных контрактов, помогают определить перспективные рынки сбыта, разрабатывают стратегии повышения конкурентоспособности товаров, анализируют потенциальные риски. С 2021 года по итогам реализации разработанных решений было заключено 28 экспортных контрактов с компаниями из Казахстана, Китая, Узбекистана, Белоруссии, Вьетнама, Азербайджана, Грузии и других стран», – рассказал Максим Черкасов. 

Программа состоит из шести модулей: введение в экспортную и проектную деятельность, выбор рынка и поиск покупателя, экспортный маркетинг, формирование финансовых условий экспортной сделки, реализация экспортной сделки, переговоры и заключение контракта.

 В этом году планируется три потока обучения. Первый поток будет обучаться с мая по июль. 

Вводный модуль первого потока программы «Экспортный форсаж» состоится 19 мая в региональном центре поддержки экспорта по адресу: ул. Академика Сахарова, 4, зал «Волга». На встрече участники программы смогут ознакомиться с условиями обучения, а также получить консультацию по другим мерам поддержки для экспортеров. 

Для участия в программе необходимо до 16 мая 2025 года оставить заявку. Дополнительные консультации также можно получить в Центре поддержки экспорта по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Принять участие в программе могут субъекты МСП, зарегистрированные в Нижегородской области и соответствующие следующим требованиям: период деятельности - не менее трех лет до момента подачи заявки, опыт экспортной деятельности – не менее 1 года, годовая выручка – не менее 30 млн рублей за предыдущий год, основной ОКВЭД должен быть связан с производством продукции или оптовой торговлей, отсутствие задолженностей по налогам и сборам.

Так, в прошлом году обучение в рамках программы «Экспортный форсаж» прошли ООО «Элторг» (медицинское оборудование), ООО «Промтер» (автохимия), ООО «Печенеги» (спортивное питание), ООО НПФ «Реабилитационные технологии» (медицинское оборудование), ООО «Реал» (гидравлическое оборудование и компоненты), ИП Русаков Игорь Геннадьевич (одежда), ООО «НЗПИ» (шланги ПВХ и ТЭП различного спектра применения), ООО «МКС» (продажа клеевых материалов), ООО «Русгеосинт» (геосинтетические материалы), ООО «УК «Шахунское молоко» (переработка молочной продукции), ООО «Транпак» (химическое сырьё и промышленная тара), колхоз «Красный Маяк» (выращивание зерновых культур и картофеля).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

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Теги:
Нацпроект Предприниматели
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