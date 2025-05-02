Ремонт дороги у радиорынка в Верхних Печерах планируют завершить до 8 мая

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Карточный ремонт дороги, ведущей к радиорынку в Верхних Печерах, планируется провести до 8 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.
Согласно предоставленной информации, площадь ремонта составит 2600 квадратных метров.
Напомним, что ремонтные работы стартовали в начале мая. На этот участок дороги часто жаловались горожане. Там легко можно было оставить колеса из-за жутких ям и выбоин.
Ранее сообщалось, что расширение участка трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области может растянутся до 2026 года.
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