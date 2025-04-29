Дорогу у радиорынка в Нижнем Новгороде начали ремонтировать

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В Нижнем Новгороде начался ремонт участка дороги около радиорынка.
Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", днем 1 мая подрядчик уже срезал разбитое дорожное покрытие.
На состояние этого проезда, который соединяет Верхние Печеры с Кузнечихой и Новой Кузнечихой, нижегородцы ранее неоднократно жаловались в социальных сетях.
НИА "Нижний Новгород" в апреле отправляло запрос в администрацию города по срокам ремонта этой дороги.
Напомним, что госэкспертиза одобрила проект ремонта проезжей части от Казанского шоссе до примыкания к парковке ТЦ "Индиго", а также проезд от улицы Касьянова до дома №6 корпус 26 по улице Касьянова (дорога к радиорынку).
Ранее сообщалось, что разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода планируется отремонтировать весной.
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