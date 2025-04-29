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Общество

Дорогу у радиорынка в Нижнем Новгороде начали ремонтировать

01 мая 2025 18:00  [92] Общество
Дорогу у радиорынка в Нижнем Новгороде начали ремонтировать

Фото: Мария Орлова

В Нижнем Новгороде начался ремонт участка дороги около радиорынка.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", днем 1 мая подрядчик уже срезал разбитое дорожное покрытие.

На состояние этого проезда, который соединяет Верхние Печеры с Кузнечихой и Новой Кузнечихой, нижегородцы ранее неоднократно жаловались в социальных сетях.

НИА "Нижний Новгород" в апреле отправляло запрос в администрацию города по срокам ремонта этой дороги.

Напомним, что госэкспертиза одобрила проект ремонта проезжей части от Казанского шоссе до примыкания к парковке ТЦ "Индиго", а также проезд от улицы Касьянова до дома №6 корпус 26 по улице Касьянова (дорога к радиорынку).

Ранее сообщалось, что разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода планируется отремонтировать весной.

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Теги:
Ремонт дорог Советский район
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