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Общество

Расширение участка Р-158 в Нижегородской области может растянуться до 2026 года

06 мая 2025 15:28  [486] Общество
Расширение участка Р-158 в Нижегородской области может растянуться до 2026 года

Расширение одного из участков федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области сдвигается из-за необходимости переустройства инженерных коммуникаций. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Речь идет об отрезке дороги с 40-го по 52-й километр. Планировалось, что работы на нем завершат к осени 2024-го. Потом стало известно, что срок передвинули на 2025-й.  

Как объяснили в ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород", на отрезке дороги с 41-го по 45-й км проходят крупные трубопроводы сторонних организаций. В прошлом году собственники этих коммуникаций выдвинули дополнительные технические требования к их переносу. На согласование новых решений и реализацию переустройства потребовалось дополнительное время, что привело к корректировке графика и переносу сроков начала основных работ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что при столь масштабной и технически сложной модернизации подобные изменения возможны и не являются исключением.

Работы на других участках трассы продолжаются в плановом порядке. Так, капитальный ремонт отрезка с 77-го по 104-й км идет по графику. Завершение этих работ, как и модернизация участка с 40-го по 52-й км, запланировано на 2025-2026 годы.

Также в этот период планируется приступить к расширению участка с 52-го по 77-й км. Подрядчик для выполнения работ будет выбран по результатам открытых конкурентных процедур, информация о которых появится на портале госзакупок.

На трассе Р-158 в рамках капитального ремонта полностью заменят дорожное покрытие, обустроят современную систему водоотведения, укрепят обочины и установят барьерное ограждение между встречными потоками. На примыканиях от местных дорог появятся переходно-скоростные полосы, а вдоль трассы — 12 одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Вблизи деревень и садовых товариществ обустроят регулируемые пешеходные переходы и обновят автобусные остановки. Светофоры, освещение и пешеходные дорожки сделают передвижение более комфортным и безопасным.

Ранее сообщалось, что всего в 2025-2027 годах в Нижегородской области планируется обновить 174 км федеральных дорог. Из них 48 км расширят до четырёх полос движения, 83 км отремонтируют в рамках плановых мероприятий, а на 43 км заменят верхний слой асфальтобетона.

Напомним, в 2016-2019 годах капитально отремонтировали и расширили участок с 24 по 40 км (от пересечения с трассой М-7 "Волга" до поселка Нижегородец). 

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Теги:
Р-158 Ремонт дорог ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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