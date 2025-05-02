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Общество

Персональные парады проводят для нижегородских ветеранов по заявкам

07 мая 2025 10:19  [64] Общество
Персональные парады проводят для нижегородских ветеранов по заявкам

Фото: "Волонтеры Победы"

В преддверии Дня Победы в Нижегородской области проходят персональные парады для участников Великой Отечественной войны. Инициаторами поздравлений у домов фронтовиков стали активисты регионального отделения движения "Волонтёры Победы" совместно с военным оркестром Богородского соединения Приволжского округа войск национальной гвардии.

Формат акции "Парад у дома ветерана" позволяет подарить торжество тем, кто не может участвовать в массовых мероприятиях. Одними из первых таких парадов удостоились ветераны Евгений Иванович Макаров и Николай Фёдорович Шишкин.

У их домов прозвучали знакомые каждому мелодии военных лет: "Салют Москвы", "На безымянной высоте", "День Победы" и другие. Ветеранам вручили цветы и памятные подарки.

Финальной частью шествий стало выступление воспитанников Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. Юнармейцы торжественно прошли строевым шагом перед участниками войны.

В чествовании ветеранов также приняла участие министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева.

"В Нижегородской области большинство мероприятий ко Дню Победы проходит вместе с молодёжью. Часто именно она выступает с инициативой. Мы вместе поздравляем наших дорогих ветеранов и очень ценим возможность пообщаться с героями, услышать их советы и передать эту память дальше", — отметила министр.

По словам руководителя нижегородского отделения "Волонтёров Победы" Марии Самоделкиной, команда подготовила разные форматы поздравлений ко Дню Победы.

"Мы счастливы быть рядом с ветеранами в эти дни. Низкий поклон поколению победителей. Мы сделаем всё, чтобы память о подвиге жила, чтобы молодёжь чувствовала эту связь и сохраняла её", — сказала она.

Всего в рамках акции в Нижегородской области планируется провести 12 персональных парадов — в том числе в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове и на Бору.

Подать заявку на поздравление ветерана можно по телефону (831) 410-81-10. Также по этому номеру принимаются обращения по благоустройству палисадников у домов участников войны и увековечиванию их истории в виде граффити в рамках проекта "Образ Победы".

Напомним, что в этом году главный парад (0+) в Нижнем Новгороде пройдет на площади Минина. Он начнется в 9:50 9 мая. 

Сообщалось также, что ветеранам ВОВ перечислили праздничные выплаты. 

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Теги:
Ветераны ВОВ День Победы
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