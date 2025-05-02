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Общество

Нижегородским ветеранам перечислили праздничные выплаты ко Дню Победы

07 мая 2025 09:40  [137] Общество
Ветеранам в Нижегородской области перечислили праздничные выплаты ко Дню Победы

Ко Дню Победы в Нижегородской области произведены единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Финансовую поддержку получил 6 851 человек, сообщили в нижегородском отделении Соцфонда России.

Денежные средства поступили автоматически — без необходимости подачи заявлений. Выплаты были зачислены вместе с пенсией на банковские карты либо доставлены почтой, в соответствии с установленным графиком.

Сумму в 80 тысяч рублей получили 2 072 человека. В эту категорию вошли участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также обладатели знаков отличия: "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".

Кроме того, 4 779 жителей региона — труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашистских лагерей — получили по 55 тысяч рублей.

Особое внимание отделение СФР по Нижегородской области уделяет ветеранам, подчеркивая важность их вклада в Победу. В Центрах общения старшего поколения регулярно проходят встречи с участниками войны, организуются праздничные мероприятия и оказывается адресная помощь.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт-центр отделения СФР 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Региональная линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области около 10 пар получат выплаты за 75 и 80 лет брака.

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Теги:
Ветераны Выплаты Социальный фонд
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