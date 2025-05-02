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Общество

Врачи спасли нижегородку с раком шейки матки

07 мая 2025 10:08  [77] Общество
Врачи спасли нижегородку с раком шейки матки

Хирурги-онкологи 7 отделения Нижегородского онкоцентра удалили рак шейки матки и сохранили все детородные органы пациентки, сообщили в минздраве региона.

Операцию выполнили онкогинеколог Валентина Нечушкина, завотделением №7 Виктория Левченко и главврач НОКОД Сергей Гамаюнов. 

По словам главного внештатного онколога регионального минздрава Сергея Гамаюнова, хирургическое вмешательство – единственный способ вылечить пациента с таким диагнозом. Обычно удаляется не только раковая опухоль, но и часть матки. Нижегородским онкологам удалось сохранить всю репродуктивную систему девушки.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, скоро ее отпустят домой. В будущем она сможет стать мамой, но только после выхода в стойкую ремиссию.

Ранее сообщалось, что врачи Нижегородского онкоцентра успешно прооперировали мужчину с бессимптомным раком желудка.

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Теги:
Врачи онкология Рождаемость
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