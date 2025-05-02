Врачи спасли нижегородку с раком шейки матки

Хирурги-онкологи 7 отделения Нижегородского онкоцентра удалили рак шейки матки и сохранили все детородные органы пациентки, сообщили в минздраве региона.
Операцию выполнили онкогинеколог Валентина Нечушкина, завотделением №7 Виктория Левченко и главврач НОКОД Сергей Гамаюнов.
По словам главного внештатного онколога регионального минздрава Сергея Гамаюнова, хирургическое вмешательство – единственный способ вылечить пациента с таким диагнозом. Обычно удаляется не только раковая опухоль, но и часть матки. Нижегородским онкологам удалось сохранить всю репродуктивную систему девушки.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, скоро ее отпустят домой. В будущем она сможет стать мамой, но только после выхода в стойкую ремиссию.
Ранее сообщалось, что врачи Нижегородского онкоцентра успешно прооперировали мужчину с бессимптомным раком желудка.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+