Врачи спасли нижегородку с раком шейки матки Общество

Хирурги-онкологи 7 отделения Нижегородского онкоцентра удалили рак шейки матки и сохранили все детородные органы пациентки, сообщили в минздраве региона.

Операцию выполнили онкогинеколог Валентина Нечушкина, завотделением №7 Виктория Левченко и главврач НОКОД Сергей Гамаюнов.

По словам главного внештатного онколога регионального минздрава Сергея Гамаюнова, хирургическое вмешательство – единственный способ вылечить пациента с таким диагнозом. Обычно удаляется не только раковая опухоль, но и часть матки. Нижегородским онкологам удалось сохранить всю репродуктивную систему девушки.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, скоро ее отпустят домой. В будущем она сможет стать мамой, но только после выхода в стойкую ремиссию.

Ранее сообщалось, что врачи Нижегородского онкоцентра успешно прооперировали мужчину с бессимптомным раком желудка.