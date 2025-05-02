Двое бойцов из Нижегородской области вернулись домой после обмена пленными

Два военнослужащих из Нижегородской области были освобождены из украинского плена и вернулись на родину.
О возвращении нижегородцев стало известно в рамках масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Информацию об этом подтвердила Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына, передает pravda-nn.ru.
По её словам, один из освобождённых — житель Нижегородской области, родственники которого ранее обращались за помощью к региональному омбудсмену.
Обмен прошёл 6 мая по схеме "205 на 205". Обе стороны вернули по 205 военных.
Это уже пятый обмен пленными в 2025 году. Его проведение, как и ранее, стало возможным при участии Объединённых Арабских Эмиратов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Напомним, что в ходе обмена пленными в апреле в Нижегородскую область вернулись трое участников СВО.
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