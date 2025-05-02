Около 20 кремаций ежедневно проводят в крематории Нижнего Новгорода Общество

В крематории Нижнего Новгорода ежедневно проводится около 20 кремаций, сообщает ИА "Время Н". По словам директора нижегородского крематория Владимира Ворошухи, рост спроса на услугу кремации происходит постепенно и равномерно — всё больше людей выбирают такой способ прощания с умершими родными.

За полгода спрос на кремацию в крематории Нижнего Новгорода вырос на 10%, есть заказы из других регионов.

С 1 февраля 2025 года в крематории изменились тарифы. Стоимость процедуры увеличилась в среднем на 2-3 тысячи рублей.

Как пояснил Ворошуха, цены ежегодно корректируются с учётом инфляции и текущей экономической ситуации. Он отметил, что в контексте общих расходов на организацию похорон это изменение для большинства семей не критично.

На сегодняшний день из шести печей крематория одна находится на капитальном ремонте. Как уточнил руководитель учреждения, ресурс оборудования уже превысил заявленные производителем 20 тысяч кремаций, поэтому техническое обслуживание проводится регулярно. В этом году одна из печей была полностью заменена на новую.

Отмечается, что нижегородский крематорий входит в число крупнейших в стране, уступая только государственным комплексам Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода планируют построить колумбарий.