Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2025 13:26  [44] Нижегородцам не станут ограничивать доступ в интернет в День Победы
07 мая 2025 13:15  [61] Около 20 кремаций ежедневно проводят в крематории Нижнего Новгорода
07 мая 2025 12:56  [73] Более 215 тысяч нижегородцев оказались невыездными из-за долгов
07 мая 2025 12:24  [122] Опубликован топ-5 самых богатых заведующих нижегородскими детсадами
07 мая 2025 12:02  [133] Новый храм построили на Бору к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
07 мая 2025 11:40  [115] Нижегородцы стали одними из самых активных участников онлайн-шествия "Бессмертного полка"
07 мая 2025 11:30  [193] План "Ковер" в нижегородском аэропорту сняли
07 мая 2025 11:06  [152] Более 9 тысяч раз пытались дозвониться спамеры нижегородцу за три месяца
07 мая 2025 10:59  [234] Люди на полу, воды все меньше: что происходит в закрытом нижегородском аэропорту
07 мая 2025 10:49  [139] Двое бойцов из Нижегородской области вернулись домой после обмена пленными
Общество

Около 20 кремаций ежедневно проводят в крематории Нижнего Новгорода

07 мая 2025 13:15  [61] Общество
Около 20 кремаций ежедневно проводят в крематории Нижнего Новгорода

В крематории Нижнего Новгорода ежедневно проводится около 20 кремаций, сообщает ИА "Время Н". По словам директора нижегородского крематория Владимира Ворошухи, рост спроса на услугу кремации происходит постепенно и равномерно — всё больше людей выбирают такой способ прощания с умершими родными.

За полгода спрос на кремацию в крематории Нижнего Новгорода вырос на 10%, есть заказы из других регионов.

С 1 февраля 2025 года в крематории изменились тарифы. Стоимость процедуры увеличилась в среднем на 2-3 тысячи рублей.

Как пояснил Ворошуха, цены ежегодно корректируются с учётом инфляции и текущей экономической ситуации. Он отметил, что в контексте общих расходов на организацию похорон это изменение для большинства семей не критично.

На сегодняшний день из шести печей крематория одна находится на капитальном ремонте. Как уточнил руководитель учреждения, ресурс оборудования уже превысил заявленные производителем 20 тысяч кремаций, поэтому техническое обслуживание проводится регулярно. В этом году одна из печей была полностью заменена на новую.

Отмечается, что нижегородский крематорий входит в число крупнейших в стране, уступая только государственным комплексам Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода планируют построить колумбарий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кладбище Крематорий
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2025 07:00  [700] На восстановление стены Бугровского кладбища направят 12,7 млн рублей
31 марта 2025 11:01  [616] Квартал Защитников Отечества благоустроят на "Ново-Сормовском" кладбище за 7 млн
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph