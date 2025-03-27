Квартал Защитников Отечества благоустроят на "Ново-Сормовском" кладбище за 7 млн

В Нижнем Новгороде планируется благоустройство квартала Защитников Отечества на кладбище "Ново-Сормовское". Как сообщается на портале госзакупок, на проведение данных работ из бюджета города выделено 7,7 млн рублей.
Подрядчику предстоит выполнить устройство внутриквартальных дорожек, установить бортовые камни и основания под фундаменты, произвести укладку брусчатки и другие виды работ.
Все работы необходимо завершить до 31 декабря 2025 года.
Как сообщалось ранее, почти 48 млн рублей выделено на расширение территории кладбища "Новое Стригино" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Напомним также, что игроки и тренерский штаб ФК "Пари НН" приняли участие в уборке территории кладбища в Балахнинском округе.
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