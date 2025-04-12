На восстановление стены Бугровского кладбища направят 12,7 млн рублей

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В Нижнем Новгороде планируется проведение противоаварийных работ на северной части западной стены кирпичной ограды Бугровского кладбища. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок.
Работы пройдут на участке вдоль улицы Пушкина — от улицы Ветеринарной до центрального входа муниципального кладбища, расположенного по адресу: улица Пушкина, 34, литера А.
Кирпичная ограда, датируемая 1914–1916 годами, входит в состав комплекса построек городского нового кладбища. Оба объекта признаны ОКН регионального значения.
Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение "Управление муниципальных кладбищ". Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимают до 30 апреля, итоги подведут 5 мая.
Срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта до 30 ноября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 12,7 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что колумбарий планируют построить на кладбище по улице Пушкина в приволжской столице.
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