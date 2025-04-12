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Общество

На восстановление стены Бугровского кладбища направят 12,7 млн рублей

16 апреля 2025 07:00  [114] Общество
Противоаварийные работы проведут на стене Бугровского кладбища в Нижнем Новгороде

Фото: "Яндекс Панорама"

В Нижнем Новгороде планируется проведение противоаварийных работ на северной части западной стены кирпичной ограды Бугровского кладбища. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок.

Работы пройдут на участке вдоль улицы Пушкина — от улицы Ветеринарной до центрального входа муниципального кладбища, расположенного по адресу: улица Пушкина, 34, литера А.

Кирпичная ограда, датируемая 1914–1916 годами, входит в состав комплекса построек городского нового кладбища. Оба объекта признаны ОКН регионального значения.

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение "Управление муниципальных кладбищ". Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимают до 30 апреля, итоги подведут 5 мая. 

Срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта до 30 ноября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 12,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что колумбарий планируют построить на кладбище по улице Пушкина в приволжской столице. 

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Теги:
Госзакупки Кладбище ОКН
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