ГИБДД Нижегородской области объявила график работы в майские праздники

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области опубликовало расписание работы подразделений в праздничные и выходные дни.
Как сообщили в ведомстве, 9 мая 2025 года, в День Победы, прием граждан осуществляться не будет. Однако уже 10 мая подразделения продолжат работу в обычном режиме.
Регистрация транспортных средств в этот период будет доступна в трех праздничных дня — 8, 10 и 11 мая. Услуги по регистрации окажут сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД.
Прием будет вестись в отделе технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду (улица Металлистов, 111), а также в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГУ МВД России по Нижегородской области (улица Стрелка, 4Б).
В ГИБДД напомнили, что предварительная запись на прием осуществляется через портал госуслуг.
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