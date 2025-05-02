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Общество

Нижегородцам напомнили номера для вызова скорой в праздничные дни

07 мая 2025 18:15  [57] Общество
Нижегородцам напомнили номера для вызовов скорой помощи в выходные

Жителям Нижегородской области напомнили, какие стационарные и мобильные номера можно использовать для вызова скорой помощи в случае перебоев в работе сотовой связи в предстоящие выходные дни.

Информация была опубликована в Telegram-канале "Бокал прессека" на фоне сообщений о временном ограничении мобильного интернета в Москве с 7 по 9 мая. Эти меры связаны с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы. В Нижегородской области подобных ограничений не планируется, заверил автор канала Алексей Никонов. 

Вызвать скорую помощь можно по коротким номерам 112 и 122, которые работают на всей территории региона.

Кроме того, для отдельных округов действуют дополнительные городские номера. В Арзамасском округе можно обратиться за медицинской помощью, позвонив по телефону 7-09-94 или также набрав 112.

В Кстовском округе доступны сразу несколько номеров: 03, 103, 112, а также стационарный номер 8 (831) 452-58-03.

Напомним, в первые майские праздники скорую в Нижегородской области вызывали почти 4500 раз.

Ранее сообщалось, что для нижегородских больницы приобрели 30 новых автомобилей скорой помощи.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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