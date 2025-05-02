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Культура и отдых

Мастеров и руководителей предприятий НХП приглашают к участию в Российской премии "На_родном"

08 мая 2025 10:50  [78] Культура и отдых
Мастеров и руководителей предприятий НХП приглашают к участию в Российской премии На_родном

Учреждения культуры и образования, мастера и руководители предприятий народных художественных промыслов, представители сферы медиа, предприниматели и другие специалисты могут принять участие в Российской премии в области народных художественных промыслов «На_родном». Состязание, которое в этом году пройдет уже во второй раз, позволит выявить лучшие практики сохранения и развития традиционных ценностей, национальной культуры и народных художественных промыслов страны.

Премия организована правительством Нижегородской области при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Её итоги подведут в Нижнем Новгороде в рамках Форума креативных территорий 27 июня.

«Многовековые традиции народных художественных промыслов – это богатейшее культурное наследие России, которое мы не только бережно сохраняем, но и развиваем в современном ключе. Для нас важно поддержать лучшие умения и достижения мастеров, опыт популяризации народных художественных промыслов общественниками и организациями. Премия «На_родном» – это признание заслуг лучших из лучших, тех, кто помогает народным художественным промыслам процветать и становиться вдохновением для специалистов самых разных сфер! В прошлом году мы получили свыше 250 заявок на участие в премии от конкурсантов со всей страны, и в этом году ждем еще более высокого интереса!» – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, организаторы премии сохранили все номинации, учрежденные в прошлом году, и добавили новый этап отбора – народное голосование. Прием заявок от конкурсантов уже стартовал, он продлится до 5 июня включительно.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области напомнили, что в рамках премии предусмотрено пять основных номинаций: «Дизайн и ремесло», «Мастерство», «Национальный код. Продвижение», «Преемственность поколений» и «Территория традиций». Кроме того, заявлены 16 подноминаций – они позволят определить лучшее место традиционного бытования НХП, лучшего мастера НХП, лучшего молодого специалиста НХП, лучшую коллаборацию с НХП, лучший медиапроект в сфере НХП, лучший музей НХП и других победителей.

«Народные художественные промыслы – это неотъемлемая часть нашего культурного кода, и их сохранение – задача общероссийского масштаба, поставленная в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В этом году премия и Форум креативных территорий пройдут в рамках XII Форума регионов России и Беларуси, а это значит, что мы сможем представить достижения конкурсантов на международную аудиторию», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Заявки на участие в премии принимаются на сайте http://premiya-nhp.ru. Их могут подать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, юридические лица, индивидуальные предприниматели и общественные организации и объединения, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Номинантов и лауреатов премии определят эксперты общероссийских и региональных организаций, занимающихся сохранением и развитием народных художественных промыслов страны, а также сами жители России, которые смогут принять участие в онлайн-голосовании.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Нацпроект НХП Туризм
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