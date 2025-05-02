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Спорт

Мемориальные доски в честь чемпионов мира по самбо установили в Кстове

08 мая 2025 11:11  [41] Спорт
Мемориальные доски в честь чемпионов мира по самбо установили в Кстове

Фото: Международная академия спорта

В Кстове состоялась церемония открытия мемориальных досок, посвящённых выдающимся самбистам Николаю Баранову и Евгению Есину. Обе доски разместили на фасаде здания Международной академии спорта, сообщили в региональном минспорта. 

Почтить память чемпионов пришли родные и близкие спортсменов, представители спортивного сообщества и власти. В числе участников — президент Нижегородской федерации самбо Алексей Ростовцев, глава Кстовской федерации самбо Вадим Усов, директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени М.Г. Бурдикова Александр Дунаев, ветераны и действующие спортсмены.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул значимость события для всего региона.

"Спортивные достижения Кстовской школы самбо известны не только в России, но и во всём мире, в том числе благодаря великим спортсменам и тренерам Николаю Баранову и Евгению Есину. Увековечивая память о них, мы задаём верный вектор для успешного будущего нашего спорта. Ребята, у которых главные победы ещё впереди, должны видеть, чьи спортивные традиции они продолжают", — отметил Кабайло.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску Юрию Лёзину установили на фасаде одного из корпусов НГТУ.

Также мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде разрабатывают единую концепцию мемориальных досок. 

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Теги:
Память Самбо
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