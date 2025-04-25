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Общество

Единую концепцию мемориальных досок разрабатывают в Нижнем Новгороде

26 апреля 2025 07:00  [1] Общество
Единую концепцию мемориальных досок разрабатывают в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода намерены навести порядок в оформлении мемориальных досок, размещаемых на фасадах зданий. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на встрече с главредами местных изданий 24 апреля, комментируя вопрос о разнообразии форм и стилей мемориальных знаков, которые порой не гармонируют с архитектурой зданий и воспринимаются как "кладбищенские" элементы.

Внимание мэра обратили на то, что в городе нередко можно увидеть фасады, на которых размещены доски разных лет и в разном исполнении, из-за чего создается визуальный дисбаланс. Градоначальнику предложили централизованно подойти к оформлению таких объектов, разработав единый художественный стиль.

В ответ мэр отметил, что полностью разделяет озабоченность этим вопросом. По его словам, установка мемориальных досок осуществляется в рамках решений, принимаемых комитетом по увековечиванию, и в этом плане вопросов не возникает. Однако он согласился, что зачастую доски нарушают визуальное восприятие зданий и что при их установке необходимо учитывать стилистику и архитектуру конкретного здания и района. Градоначальник отметил, что единый стиль для всего города или района, возможно, не нужен, однако общие требования к оформлению должны быть.

Юрий Шалабаев также сообщил, что Общественная палата города уже ведет работу по разработке концепции мемориальных досок. Он добавил, что память о выдающихся личностях можно сохранять не только с помощью мемориальных досок. В качестве альтернативы он предложил регулярные мероприятия, присвоение имён школам, учреждение премий — такие формы, по его мнению, делают имя человека более заметным и звучащим в общественном пространстве. Мэр пообещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по увековечиванию памяти, подчеркнув, что это "вполне интересная история". 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде установят еще три мемориальные доски выдающимся личностям. 

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Теги:
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