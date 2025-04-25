Мемориальную доску Юрию Лёзину установили на фасаде одного из корпусов НГТУ

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На фасаде пятого учебного корпуса НГТУ имени Р.Е. Алексеева появилась мемориальная доска в память о Юрии Лёзине, возглавлявшем вуз с 1972 по 1989 годы. Об этом сообщили в университете.
Отмечается, что доктор технических наук, профессор Юрий Лёзин является основателем отечественной научной школы радиолокации, автором двух монографий, шести учебников и учебных пособий, более 150 научных публикаций.
Более 60 лет научной деятельности посвятил НГТУ, заведовал кафедрами "Математические и счётно-решающие приборы и устройства" и "Радиотехнические системы", а с 1992 года был профессором кафедры "Информационные радиосистемы". За годы преподавательской деятельности он подготовил 11 докторов и 26 кандидатов наук.
Ректор НГТУ Сергей Дмитриев отметил, что установка мемориальной доски выпускнику вуза, награждённому медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", особенно символична в год 80-летия Победы. Эта награда вручалась тем, кто своим самоотверженным трудом в тылу приближал победу. Юрий Лёзин получил её ещё будучи студентом Горьковского индустриального института.
За заслуги в науке и образовании он был удостоен звания "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР" награждён орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.
Ранее сообщалось, что памятник легендарному кораблестроителю, экс-главе "Красного Сормова" Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде.
Также стало известно, что власти города планируют навести порядок в оформлении мемориальных досок, размещаемых на фасадах зданий.
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