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Общество

Мемориальную доску Юрию Лёзину установили на фасаде одного из корпусов НГТУ

28 апреля 2025 20:00  [4] Общество
Мемориальную доску Юрию Лёзину установили на фасаде одного из корпусов НГТУ

Фото: с сайта НГТУ

На фасаде пятого учебного корпуса НГТУ имени Р.Е. Алексеева появилась мемориальная доска в память о Юрии Лёзине, возглавлявшем вуз с 1972 по 1989 годы. Об этом сообщили в университете.

Отмечается, что доктор технических наук, профессор Юрий Лёзин является основателем отечественной научной школы радиолокации, автором двух монографий, шести учебников и учебных пособий, более 150 научных публикаций.

Более 60 лет научной деятельности посвятил НГТУ, заведовал кафедрами "Математические и счётно-решающие приборы и устройства" и "Радиотехнические системы", а с 1992 года был профессором кафедры "Информационные радиосистемы". За годы преподавательской деятельности он подготовил 11 докторов и 26 кандидатов наук.

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев отметил, что установка мемориальной доски выпускнику вуза, награждённому медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", особенно символична в год 80-летия Победы. Эта награда вручалась тем, кто своим самоотверженным трудом в тылу приближал победу. Юрий Лёзин получил её ещё будучи студентом Горьковского индустриального института.

За заслуги в науке и образовании он был удостоен звания "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР" награждён орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

Ранее сообщалось, что памятник легендарному кораблестроителю, экс-главе "Красного Сормова" Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде.

Также стало известно, что власти города планируют навести порядок в оформлении мемориальных досок, размещаемых на фасадах зданий.

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Теги:
НГТУ Память
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