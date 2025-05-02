Заморозки снова идут в Нижегородскую область Общество

Фото: Александр Воложанин

Заморозки ждут нижегородцев в предстоящие два дня, предупредили в региональном управлении МЧС.

Согласно прогнозу, местами по Нижегородской области ночью и утром 9-10 мая ожидаются заморозки как в воздухе, так и на почве (0... -2 градуса).

Жителей региона просят не пользоваться неисправными электроприборами, а также не оставлять без присмотра ни затопленные печи, ни обогреватели.

Кроме того, нижегородцам рекомендуют позаботиться о растениях на дачных и садовых участках. Их следует покрыть полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом.

Ранее мы рассказывали, что 9 мая в Нижнем Новгороде обойдется без дождя. А до этого был обнародован прогноз погоды на май.