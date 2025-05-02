Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 мая 2025 10:43  [105] Заморозки снова идут в Нижегородскую область
08 мая 2025 10:30  [88] Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде
08 мая 2025 10:10  [113] Нижегородские депутаты рассказали о подвигах своих родных в годы войны
08 мая 2025 09:56  [109] Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в память о подвиге горьковчан
08 мая 2025 09:00  [227] ГИБДД Нижегородской области объявила график работы в майские праздники
08 мая 2025 08:48  [144] В Арзамасе с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы ВОВ
08 мая 2025 08:33  [137] Ограничения в работе нижегородского аэропорта сняли в 6 часов утра
07 мая 2025 20:23  [346] Мобильный интернет может работать с перебоями в Нижегородской области 9 мая
07 мая 2025 20:00  [293] 30 нижегородцев получили звание почетных ветеранов накануне 9 Мая
07 мая 2025 19:29  [298] Нижегородская область потратила более 42 млн рублей на лекарства в 2024 году
Общество

Заморозки снова идут в Нижегородскую область

08 мая 2025 10:43  [105] Общество
Заморозки снова идут в Нижегородскую область

Фото: Александр Воложанин

Заморозки ждут нижегородцев в предстоящие два дня, предупредили в региональном управлении МЧС. 

Согласно прогнозу, местами по Нижегородской области ночью и утром 9-10 мая ожидаются заморозки как в воздухе, так и на почве (0... -2 градуса). 

Жителей региона просят не пользоваться неисправными электроприборами, а также не оставлять без присмотра ни затопленные печи, ни обогреватели. 

Кроме того, нижегородцам рекомендуют позаботиться о растениях на дачных и садовых участках. Их следует покрыть полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом. 

Ранее мы рассказывали, что 9 мая в Нижнем Новгороде обойдется без дождя. А до этого был обнародован прогноз погоды на май. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Заморозки Погода
Поделиться:
Новости по теме
02 мая 2025 11:36  [2507] Адская жара может ждать Нижегородскую область летом 2025 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph