Заморозки снова идут в Нижегородскую область

Фото:
Заморозки ждут нижегородцев в предстоящие два дня, предупредили в региональном управлении МЧС.
Согласно прогнозу, местами по Нижегородской области ночью и утром 9-10 мая ожидаются заморозки как в воздухе, так и на почве (0... -2 градуса).
Жителей региона просят не пользоваться неисправными электроприборами, а также не оставлять без присмотра ни затопленные печи, ни обогреватели.
Кроме того, нижегородцам рекомендуют позаботиться о растениях на дачных и садовых участках. Их следует покрыть полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом.
Ранее мы рассказывали, что 9 мая в Нижнем Новгороде обойдется без дождя. А до этого был обнародован прогноз погоды на май.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+