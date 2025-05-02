Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 мая 2025 09:26  [111] Салют в честь 80-летия Победы запустят в шести районах Нижнего Новгорода
09 мая 2025 09:18  [92] Евгений Люлин поздравил нижегородцев с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2025 09:06  [211] Водное и авиашоу пройдет после парада в Нижнем Новгороде 9 Мая
09 мая 2025 07:17  [197] Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы
08 мая 2025 20:16  [289] "Бессмертный полк" шагает по стране — в небе, на воде, по дорогам и в сердцах
08 мая 2025 19:46  [612] Неизвестные запустили фейк с Никитиным и несуществующей авиакатастрофой
08 мая 2025 19:38  [1040] Власти Кулебак отменили часть мероприятий на 9 Мая после атаки БПЛА
08 мая 2025 16:53  [640] Названы имена победительниц конкурса "Леди в погонах-2025" в Нижнем Новгороде
08 мая 2025 15:28  [1098] Истребители замечены в небе над Нижним Новгородом накануне 9 Мая
08 мая 2025 14:00  [319] Бастрыкин взял на контроль ситуацию с грунтовой дорогой в Чкаловском округе
Общество

Водное и авиашоу пройдет после парада в Нижнем Новгороде 9 Мая

09 мая 2025 09:06  [211] Общество
Водное и авиашоу пройдет после парада в Нижнем Новгороде 9 Мая

Фото: АНО "Центр 800"

По завершении торжественных мероприятий (0+) на площади Минина и Пожарского 9 мая нижегородцев и гостей города ожидает продолжение празднования (0+) в виде водной и авиационной части парада. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

При благоприятной погоде около 12:50 в акватории реки Волга начнётся проход техники различных ведомств и организаций: МЧС, Ространснадзора, линейного управления МВД на транспорте и компании "Водолет". Всего планируется участие 24 единиц техники. Среди них — скоростные суда "Метеор" и "Валдай", спасательные гидроциклы, катера типа "Марлин", корветы, суда "Вьюн" и другие.

Примерно в 13:00 к торжествам присоединится авиация. Зрители смогут увидеть выступление пилотажной группы "Реакторы", а также пролёты боевых самолётов МиГ-29 и тяжёлого военно-транспортного Ил-76.

Наблюдать за зрелищем можно с обзорных площадок верхней части города, в частности с Нижневолжской набережной и с территории Нижегородского кремля.

Полную программу мероприятий (0+) в центре Нижнего Новгорода можно посмотреть здесь, а в районах города — тут.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
авиашоу Водный транспорт День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph