Водное и авиашоу пройдет после парада в Нижнем Новгороде 9 Мая Общество

Фото: АНО "Центр 800"

По завершении торжественных мероприятий (0+) на площади Минина и Пожарского 9 мая нижегородцев и гостей города ожидает продолжение празднования (0+) в виде водной и авиационной части парада. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

При благоприятной погоде около 12:50 в акватории реки Волга начнётся проход техники различных ведомств и организаций: МЧС, Ространснадзора, линейного управления МВД на транспорте и компании "Водолет". Всего планируется участие 24 единиц техники. Среди них — скоростные суда "Метеор" и "Валдай", спасательные гидроциклы, катера типа "Марлин", корветы, суда "Вьюн" и другие.

Примерно в 13:00 к торжествам присоединится авиация. Зрители смогут увидеть выступление пилотажной группы "Реакторы", а также пролёты боевых самолётов МиГ-29 и тяжёлого военно-транспортного Ил-76.

Наблюдать за зрелищем можно с обзорных площадок верхней части города, в частности с Нижневолжской набережной и с территории Нижегородского кремля.

Полную программу мероприятий (0+) в центре Нижнего Новгорода можно посмотреть здесь, а в районах города — тут.